Андреева (Савельева) Антонина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савельев Илья
Мать: Архипова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Генадий
Отец ребёнка: Неизвестно 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Анатолий
Смерть
Неизвестно