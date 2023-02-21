Андреева (Савельева) Антонина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Савельева) Антонина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Илья

Мать: Архипова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Генадий

Отец ребёнка: Неизвестно 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Анатолий

Смерть
Неизвестно
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