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Романова Ольга Каленова

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Каленов Федор Васильевич

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1893

Муж: Романов (мл. Унтер-Офицер) Георгий Онисимович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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