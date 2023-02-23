Каленов Федор Васильевич
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Романова Ольга Каленова
Мать ребёнка: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1893
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния