Задорожнюк Анатолий Федорович
Место рождения
Дата рождения16.08.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1928
Рождение ребёнка
02.02.1962
Дочь: Задорожнюк Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Задорожнюк Тамара Прохоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожнюк Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Задорожнюк Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задорожнюк Надежда
Смерть
Неизвестно