Задорожнюк Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожнюк Анатолий Федорович

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

16.08.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1928

Отец: Задорожнюк Федор Савович

Мать: Задорожнюк Анна Гавриловна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
02.02.1962

Дочь: Задорожнюк Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Задорожнюк Тамара Прохоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожнюк Тамара Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожнюк Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Задорожнюк Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожнюк Надежда

Смерть
Неизвестно
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