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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Кривоносова Пелагия Матвеева
Отец ребёнка: Тарушкин Матвей Дмитриев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тарушкин Афанасий Матвеев
Отец ребёнка: Тарушкин Матвей Дмитриев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Тарушкин Матвей Дмитриев