Гордеева Дарья Евдокимовна
Место рожденияСаратовская губерния
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Гордеев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гордеев Корнил (Кирилл?) Павлович
Отец ребёнка: Гордеев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Гордеев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Гордеев Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно