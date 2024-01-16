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Гордеева Дарья Евдокимовна

Место рождения

Саратовская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Гордеев Павел Андреевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гордеев Корнил (Кирилл?) Павлович

Отец ребёнка: Гордеев Павел Андреевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Гордеев Иван Павлович

Отец ребёнка: Гордеев Павел Андреевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гордеев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Гордеев Павел Андреевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Павел Андреевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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