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Гордеев Павел Андреевич

Место рождения

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Гордеев Андрей Иванович

Мать: не указана

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Гордеева Дарья Евдокимовна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гордеев Корнил (Кирилл?) Павлович

Мать ребёнка: Гордеева Дарья Евдокимовна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Гордеев Иван Павлович

Мать ребёнка: Гордеева Дарья Евдокимовна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гордеев Андрей Павлович

Мать ребёнка: Гордеева Дарья Евдокимовна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Дарья Евдокимовна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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