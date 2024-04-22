Гордеев Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Гордеев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Гордеева Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гордеев Корнил (Кирилл?) Павлович
Мать ребёнка: Гордеева Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Гордеева Дарья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Гордеева Дарья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно