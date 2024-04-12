Пауткин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Пауткин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пауткина Анфиса Сергеевна
Мать ребёнка: Пауткина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Виногорова Фелицата Сергеевна
Мать ребёнка: Пауткина Ксения Осиповна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Пауткина Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Пауткина Ксения Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пауткина Ксения Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пауткина Дарья Яковлевна