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Пауткин Сергей Михайлович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Пауткин Михаил Александрович

Мать: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пауткина Анфиса Сергеевна

Мать ребёнка: Пауткина Дарья Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Виногорова Фелицата Сергеевна

Мать ребёнка: Пауткина Ксения Осиповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Пауткина Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Пауткина Ксения Осиповна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауткина Ксения Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауткина Дарья Яковлевна

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