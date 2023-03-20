Васильева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Петрова Варвара Мартыновна

Отец ребёнка: Васильев Мартын Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Васильев Трофим Мартынович

Отец ребёнка: Васильев Мартын Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Васильев Спиридон Мартынович

Отец ребёнка: Васильев Мартын Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Васильев Иван Мартынович

Отец ребёнка: Васильев Мартын Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Мартын Васильевич

Смерть
Неизвестно
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