Васильева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Петрова Варвара Мартыновна
Отец ребёнка: Васильев Мартын Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Васильев Трофим Мартынович
Отец ребёнка: Васильев Мартын Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Васильев Спиридон Мартынович
Отец ребёнка: Васильев Мартын Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Васильев Мартын Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно