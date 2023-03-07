Рязанцов Мартемьян Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Рязанцов Семен Мартемьянов
Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Феодосия Мартемьянова
Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Рязанцов Егор Мартемьянов
Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Рязанцов Иван Мартемьянов
Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Марья Мартемьянова
Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Макрина Мартемьянова
Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Евдокия Мартемьянова
Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Рязанцов Иван Мартемьянов
Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764