Рязанцов Мартемьян Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцов Мартемьян Михайлов

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Рязанцов Михаил Андреев

Мать: Рязанцова Евдокия (Яковлева)

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Рязанцов Семен Мартемьянов

Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Феодосия Мартемьянова

Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Рязанцов Егор Мартемьянов

Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Рязанцов Иван Мартемьянов

Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Марья Мартемьянова

Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Макрина Мартемьянова

Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Евдокия Мартемьянова

Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Рязанцов Иван Мартемьянов

Мать ребёнка: Рязанцова Пелагея Леонтьева

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Пелагея Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1764
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