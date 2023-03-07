Рязанцова (Окишева) Пелагея Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова (Окишева) Пелагея Леонтьева

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Место рождения

село Ильинское, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ильинское, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Рязанцов Семен Мартемьянов

Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Феодосия Мартемьянова

Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Рязанцов Егор Мартемьянов

Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Рязанцов Иван Мартемьянов

Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Марья Мартемьянова

Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Макрина Мартемьянова

Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Евдокия Мартемьянова

Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Рязанцов Иван Мартемьянов

Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Мартемьян Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1763
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