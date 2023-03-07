Рязанцова (Окишева) Пелагея Леонтьева
Место рождениясело Ильинское, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
село Ильинское, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Рязанцов Семен Мартемьянов
Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Феодосия Мартемьянова
Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Рязанцов Егор Мартемьянов
Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Рязанцов Иван Мартемьянов
Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Марья Мартемьянова
Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Макрина Мартемьянова
Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Евдокия Мартемьянова
Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Рязанцов Иван Мартемьянов
Отец ребёнка: Рязанцов Мартемьян Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763