Корзников Леонтий Устинович
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1817
Сын: Корзников Дмитрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Львовна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1823
Сын: Корзников Пётр Леонтьевич
Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Львовна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1827
Сын: Корзников Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Львовна
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно