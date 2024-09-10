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Корзников Леонтий Устинович

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Корзников Устин Фёдорович

Мать: Корзникова Марья (Мария) Титовна

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Евдокия Львовна

д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1817

Сын: Корзников Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Львовна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1823

Сын: Корзников Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Львовна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1827

Сын: Корзников Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Корзникова Евдокия Львовна

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно

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