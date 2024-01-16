Корзникова Марья (Мария) Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Марья (Мария) Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Корзников Григорий Устинович

Отец ребёнка: Корзников Устин Фёдорович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
22.01.1786

Сын: Корзников Тимофей Устинович

Отец ребёнка: Корзников Устин Фёдорович

д. Пестерево
Запись МК 1786 г.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Корзников Леонтий Устинович

Отец ребёнка: Корзников Устин Фёдорович

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Устин Фёдорович

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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