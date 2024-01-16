Корзникова Марья (Мария) Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Корзников Григорий Устинович
Отец ребёнка: Корзников Устин Фёдорович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
22.01.1786
Сын: Корзников Тимофей Устинович
Отец ребёнка: Корзников Устин Фёдорович
д. Пестерево
Запись МК 1786 г.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Корзников Леонтий Устинович
Отец ребёнка: Корзников Устин Фёдорович
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно