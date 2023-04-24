Иван Степанов
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Степан Тимофеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1846
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Наталья Сидорова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Платон Иванов
Мать ребёнка: Наталья Сидорова
Место жительства
1850
34 семья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Наталья Сидорова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Наталья Сидорова
Место жительства
1858
28 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Сидорова
Смерть
Неизвестно