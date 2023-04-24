Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Степанов

Иван Степанов

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Степан Тимофеев

Мать: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Наталья Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Платон Иванов

Мать ребёнка: Наталья Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
34 семья
Рождение ребёнка
1852

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Наталья Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Наталья Сидорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
28 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Сидорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close