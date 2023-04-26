Наталья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Сидорова

Наталья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Платон Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
34 семья
Рождение ребёнка
1852

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
28 семья
Смерть
Неизвестно

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