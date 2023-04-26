Наталья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Платон Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Место жительства
1850
34 семья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Место жительства
1858
28 семья
Смерть
Неизвестно