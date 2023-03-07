Феврония Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Корнилий Стефанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Михаил Стефанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Аким Стефанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Никифор Стефанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
23.10.1799
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
28.06.1802
Сын: Давид Стефанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Бракосочетание
18.07.1809
Муж: Влас Тихонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно