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Феврония Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776

Сын: Корнилий Стефанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Аким Стефанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Никифор Стефанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1799

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1802

Сын: Давид Стефанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.07.1809

Муж: Влас Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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