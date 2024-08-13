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Власов Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Власов Семен Фетисович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765

Сын: Власов Родион Григорьевич

Мать ребёнка: Власова (Мельникова) Дарья Климентьевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Власов Денис Григорьевич

Мать ребёнка: Власова (Мельникова) Дарья Климентьевна

Смерть
1784

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