Власов Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Власов Семен Фетисович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Власов Родион Григорьевич
Мать ребёнка: Власова (Мельникова) Дарья Климентьевна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Власова (Мельникова) Дарья Климентьевна
Смерть
1784