Власов Родион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Власова (Власова) Матрона Родионовна
Мать ребёнка: Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Власова (Власова) Варвара Родионовна
Мать ребёнка: Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна
Смерть
1821