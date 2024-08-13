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Власов Родион Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Власов Григорий Семенович

Мать: Власова (Мельникова) Дарья Климентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов ... Родионович

Мать ребёнка: Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782

Сын: Власов Павел Родионович

Мать ребёнка: Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Власова (Власова) Матрона Родионовна

Мать ребёнка: Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Власов Иван Родионович

Мать ребёнка: Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Власова (Власова) Варвара Родионовна

Мать ребёнка: Власова (Чуканова) Ирина Никифоровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1821

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