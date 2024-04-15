Бедлинская (Гончаренко) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедлинская (Гончаренко) Анна Васильевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.07.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.06.1873 ст.
Кровное, Сумська область
Восприемники: Федор Иосифович Чернышев, Ефимия Ивановна Гончаренко
Рождение
03.07.1873 ст.

Отец: Гончаренко Василий Филиппович

Мать: Гончаренко Анисья Захаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FC-S?i=548&cc=3511744
Восприемник
17.02.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Авксентий Степанович Симоненко
Восприемник
11.06.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Романович Харченко
Восприемник
23.02.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Андреевич Гончаренко
Бракосочетание
29.05.1894 ст.

Муж: Бедлинский Марк Тимофеевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K92P-3?i=611&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.09.1906 ст.

Сын: Бедлинский Иван Маркович

Отец ребёнка: Бедлинский Марк Тимофеевич

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS35-S?i=872&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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