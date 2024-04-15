Бедлинская (Гончаренко) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.06.1873 ст.
Восприемники: Федор Иосифович Чернышев, Ефимия Ивановна Гончаренко
Рождение
03.07.1873 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FC-S?i=548&cc=3511744
Восприемник
17.02.1891 ст.
Авксентий Степанович Симоненко
Восприемник
11.06.1892 ст.
Тимофей Романович Харченко
Восприемник
23.02.1894 ст.
Иван Андреевич Гончаренко
Бракосочетание
29.05.1894 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K92P-3?i=611&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.09.1906 ст.
Отец ребёнка: Бедлинский Марк Тимофеевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS35-S?i=872&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно