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Рыченко Вячеслав

Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

27.01.1951

Дата смерти

29.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1951

Отец: Рыченко (Юрьченко) Григорий Иванович

Мать: Рыченко (Алтухова) Нина

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыченко (Пчелина) Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Рождение ребёнка
14.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыченко (Пчелина) Надежда

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыченко (Пчелина) Надежда

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
29.05.2018
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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