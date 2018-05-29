Рыченко Вячеслав
Место рождения
Дата рождения27.01.1951
Дата смерти29.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Рождение ребёнка
14.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыченко (Пчелина) Надежда
Рождение ребёнка
15.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыченко (Пчелина) Надежда
Смерть
29.05.2018
Похороны
Неизвестно