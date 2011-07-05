Рыченко (Пчелина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыченко (Пчелина) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1952

Дата смерти

05.07.2011

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1952

Отец: Пчёлин Владимир Иосифович

Мать: Пчелина (Харченко) Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыченко Вячеслав

Рождение ребёнка
14.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыченко Вячеслав

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыченко Вячеслав

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
05.07.2011
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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