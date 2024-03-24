Осовский Георгий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осовский Антон
Рождение ребёнка
09.01.1909
Дочь: Осовская Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Осовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осовская Стефа Георгиевна
Мать ребёнка: Осовская Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осовская Ира Георгиевна
Мать ребёнка: Осовская Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осовская Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осовская Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осовская Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осовский Афанасий Георгиевич
Мать ребёнка: Осовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осовский Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Осовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осовская Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Осовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осовский Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Осовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осовская Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Осовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осовский Никояан Георгиевич
Мать ребёнка: Осовская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осовская Елена