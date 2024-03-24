Осовский Георгий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осовский Георгий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осовский Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1909

Дочь: Осовская Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Осовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осовская Стефа Георгиевна

Мать ребёнка: Осовская Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осовская Ира Георгиевна

Мать ребёнка: Осовская Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осовский Илья Георгиевич

Мать ребёнка: Осовская Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осовский Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Осовская Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осовская Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осовский Афанасий Георгиевич

Мать ребёнка: Осовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осовский Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Осовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осовская Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Осовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осовский Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Осовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осовская Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Осовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осовский Никояан Георгиевич

Мать ребёнка: Осовская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осовская Елена

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