Осовская Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсовская Аксинья

Осовская Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осовская Стефа Георгиевна

Отец ребёнка: Осовский Георгий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осовская Ира Георгиевна

Отец ребёнка: Осовский Георгий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осовский Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Осовский Георгий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осовский Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Осовский Георгий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осовский Георгий Антонович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close