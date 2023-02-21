Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанина Фе(и)ла(о)нида Александровна

Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1843 ст.

Сын: Панин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Панин Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1844 ст.

Дочь: Панина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Панин Василий Иванович

сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1846 ст.

Дочь: Гущина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Панин Василий Иванович

сельцо Анцыфирево Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1848 ст.

Сын: Панин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Панин Василий Иванович

сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1849 ст.

Сын: Панин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Панин Василий Иванович

сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close