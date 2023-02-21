Панин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Панин Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1843 ст.
Сын: Панин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна
Рождение ребёнка
10.10.1844 ст.
Дочь: Панина Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна
сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1846 ст.
Дочь: Гущина Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна
сельцо Анцыфирево Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1848 ст.
Сын: Панин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна
сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1849 ст.
Мать ребёнка: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна
сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно