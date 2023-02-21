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Панин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панин Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1843 ст.

Сын: Панин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна

Рождение ребёнка
10.10.1844 ст.

Дочь: Панина Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна

сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1846 ст.

Дочь: Гущина Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна

сельцо Анцыфирево Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1848 ст.

Сын: Панин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна

сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1849 ст.

Сын: Панин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна

сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна

Смерть
Неизвестно
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