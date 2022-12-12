Панин Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанин Анатолий Васильевич

Панин Анатолий Васильевич

avatar

Место рождения

сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния

Дата рождения

11.04.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1848 ст.

Отец: Панин Василий Иванович

Мать: Панина Фе(и)ла(о)нида Александровна

сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Панин Олег Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Панин Борис Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close