Панин Анатолий Васильевич
Место рождениясельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Дата рождения11.04.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1848 ст.
сельцо Анцыферово Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
1902 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904 ст.
Мать ребёнка: не указана
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панин Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно