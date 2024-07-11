Гудимова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Гудимов Петр Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.10.1939
Дочь: Салабай (Козулина) Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Козулин Иван Ермилович
Рождение ребёнка
22.02.1949
Дочь: Донова (Козулина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Козулин Иван Ермилович
Рождение ребёнка
22.07.1950
Дочь: Мельничук (Козулина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Козулин Иван Ермилович
Смерть
2000