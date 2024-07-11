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Гудимова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Гудимов Петр Тихонович

Мать: Гудимовна Марья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козулин Иван Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.10.1939

Дочь: Салабай (Козулина) Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Козулин Иван Ермилович

Рождение ребёнка
22.02.1949

Дочь: Донова (Козулина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Козулин Иван Ермилович

Рождение ребёнка
22.07.1950

Дочь: Мельничук (Козулина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Козулин Иван Ермилович

Смерть
2000

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