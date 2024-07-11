Козулин Иван Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козулин Ермила
Мать: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1939
Дочь: Салабай (Козулина) Лилия Ивановна
Мать ребёнка: Гудимова Александра Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1949
Дочь: Донова (Козулина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Гудимова Александра Петровна
Рождение ребёнка
22.07.1950
Дочь: Мельничук (Козулина) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Гудимова Александра Петровна
Смерть
Неизвестно