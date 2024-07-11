Козулин Иван Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулин Иван Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козулин Ермила

Мать: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудимова Александра Петровна

Рождение ребёнка
03.10.1939

Дочь: Салабай (Козулина) Лилия Ивановна

Мать ребёнка: Гудимова Александра Петровна

Рождение ребёнка
22.02.1949

Дочь: Донова (Козулина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Гудимова Александра Петровна

Рождение ребёнка
22.07.1950

Дочь: Мельничук (Козулина) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Гудимова Александра Петровна

Смерть
Неизвестно

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