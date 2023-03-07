Мишина (Сажина) Анна Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиПосле 1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Отец: Сажин Антип Семенов
Мать: Сажина Акулина Павлова
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Мишин Ефим Ефимов
Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Мишин Иван Ефимов
Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Зелюкова Агафия Ефимова
Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мишин Андрей Ефимов
Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев
Рождение ребёнка
06.11.1898 ст.
Сын: Мишин Павел Ефимов
Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишин Ефим Астафьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1898