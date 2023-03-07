Мишина (Сажина) Анна Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Сажина) Анна Антипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

После 1898

Пол

Женский

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Муж

После 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: Сажин Антип Семенов

Мать: Сажина Акулина Павлова

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Мишин Ефим Ефимов

Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Мишин Иван Ефимов

Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Зелюкова Агафия Ефимова

Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Мишин Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1898 ст.

Сын: Мишин Павел Ефимов

Отец ребёнка: Мишин Ефим Астафьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Ефим Астафьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1898
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