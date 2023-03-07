Сажина Акулина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Сажин Ефим Антипин
Отец ребёнка: Сажин Антип Семенов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сажин Михаил Антипин
Отец ребёнка: Сажин Антип Семенов
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Мишина Анна Антипова
Отец ребёнка: Сажин Антип Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сажин Антип Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850