Салова Катерина Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Саловъ Петръ
Отец ребёнка: Саловъ Петръ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Саловъ Романъ
Отец ребёнка: Саловъ Петръ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Саловъ Яковъ
Отец ребёнка: Саловъ Петръ
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саловъ Петръ