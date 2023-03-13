Салова Катерина Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалова Катерина Харитонова

Салова Катерина Харитонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Саловъ Петръ

Отец ребёнка: Саловъ Петръ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Саловъ Романъ

Отец ребёнка: Саловъ Петръ

Рождение ребёнка
1770

Сын: Саловъ Яковъ

Отец ребёнка: Саловъ Петръ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саловъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close