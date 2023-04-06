Саловъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаловъ Петръ

Саловъ Петръ

avatar

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Саловъ Андрей

Мать: Салова Наталья Степанова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Саловъ Петръ

Мать ребёнка: Салова Катерина Харитонова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Саловъ Романъ

Мать ребёнка: Салова Катерина Харитонова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Саловъ Яковъ

Мать ребёнка: Салова Катерина Харитонова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салова Катерина Харитонова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close