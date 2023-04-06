Саловъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Саловъ Андрей
Мать: Салова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Саловъ Петръ
Мать ребёнка: Салова Катерина Харитонова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Саловъ Романъ
Мать ребёнка: Салова Катерина Харитонова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Саловъ Яковъ
Мать ребёнка: Салова Катерина Харитонова
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно