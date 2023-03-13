Валявина (Людеженская) Евпраксія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Людеженская) Евпраксія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Людеженский Семенъ

Мать: Людеженская Варвара

Бракосочетание
14.02.1869

Муж: Валявинъ Николай

Рождение ребёнка
16.12.1869

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

Анновка, Преображенская волость
Рождение ребёнка
1871

Сын: Валявинъ Семенъ

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

Рождение ребёнка
1874

Сын: Валявинъ Даніилъ

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

Рождение ребёнка
1879

Сын: Валявинъ Діонисій

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Валявинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Калинина Марія (Дарья)

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Калинина Евдокія

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валявинъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Валявинъ Николай

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