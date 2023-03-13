Валявина (Людеженская) Евпраксія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Людеженский Семенъ
Мать: Людеженская Варвара
Бракосочетание
14.02.1869
Муж: Валявинъ Николай
Рождение ребёнка
16.12.1869
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Валявинъ Николай
Анновка, Преображенская волость
Рождение ребёнка
1871
Сын: Валявинъ Семенъ
Отец ребёнка: Валявинъ Николай
Рождение ребёнка
1874
Сын: Валявинъ Даніилъ
Отец ребёнка: Валявинъ Николай
Рождение ребёнка
1879
Сын: Валявинъ Діонисій
Отец ребёнка: Валявинъ Николай
Рождение ребёнка
1887
Сын: Валявинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Валявинъ Николай
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Калинина Марія (Дарья)
Отец ребёнка: Валявинъ Николай
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Калинина Евдокія
Отец ребёнка: Валявинъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валявинъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Валявинъ Николай