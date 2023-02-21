Климонтов Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климонтов Николай Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Климонтов Кузьма Дмитриевич

Мать: Климонтова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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