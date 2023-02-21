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Крахинский Тихон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1903 ст.

Сын: Крахинский Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Крахинская Феврония Ипполитовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1913 ст.

Сын: Крахинский Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Крахинская Феврония Ипполитовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крахинская Феврония Ипполитовна

Смерть
Неизвестно
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