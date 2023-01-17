Крахинская Феврония Ипполитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1903 ст.
Сын: Крахинский Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Крахинский Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
05.08.1913 ст.
Сын: Крахинский Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Крахинский Тихон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно