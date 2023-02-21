- жена -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1909 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1911 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1914 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1914 ст.
Сын: Лысов сын -
Отец ребёнка: Лысов сын Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1916 ст.