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- жена -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1901 г.р.
Вычислено 1909 г.р.
Вычислено 1911 г.р.
Вычислено 1914 г.р.
Вычислено 1914 г.р.
Вычислено 1916 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.

Дочь: Лысова дочь -

Отец ребёнка: Лысов сын Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1909 ст.

Дочь: Лысова дочь -

Отец ребёнка: Лысов сын Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1911 ст.

Дочь: Лысова дочь -

Отец ребёнка: Лысов сын Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1914 ст.

Дочь: Лысова дочь -

Отец ребёнка: Лысов сын Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1914 ст.

Сын: Лысов сын -

Отец ребёнка: Лысов сын Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1916 ст.

Дочь: Лысова дочь -

Отец ребёнка: Лысов сын Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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