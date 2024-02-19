Михайлов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова (Гаврилова) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.02.1957

Дочь: Суворова (Михайлова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Суворова (Гаврилова) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.09.1959

Дочь: Голуменова (Михайлова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Суворова (Гаврилова) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
31.10.1962

Дочь: Михайлова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Суворова (Гаврилова) Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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