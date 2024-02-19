Михайлов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1957
Дочь: Суворова (Михайлова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Суворова (Гаврилова) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
21.09.1959
Рождение ребёнка
31.10.1962
Дочь: Михайлова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Суворова (Гаврилова) Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно