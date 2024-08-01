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(Логинова) Елена Алексеевна

Место рождения

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.05.1837

Дата смерти

15.07.1837

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1837

Отец: Логинов Алексей Логинович

Мать: Логинова Любовь Федоровна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-7LS5?i=8&wc=QPJL-T23%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1590472374&cc=1931806
Смерть
15.07.1837
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-72BB?i=37&wc=QPJL-T23%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1590472374&cc=1931806

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