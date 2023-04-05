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Муравьёв Сергей Андреевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
22.10.1952

Дочь: Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьёв Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьёв Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьёв Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьёв Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтун Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зилотова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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