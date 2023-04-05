Муравьёв Сергей Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
22.10.1952
Дочь: Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьёв Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьёв Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьёв Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьёв Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтун Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зилотова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно