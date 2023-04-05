(Ляшина) Анна Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1952
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Муравьёв Сергей Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьёв Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Муравьёв Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьёв Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Муравьёв Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьёв Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Муравьёв Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьёв Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Муравьёв Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтун Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Муравьёв Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зилотова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Муравьёв Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно