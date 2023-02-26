Бахтиярова (Bakhtiyarov) Katiba — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахтиярова (Bakhtiyarov) Katiba

Бахтиярова (Bakhtiyarov) Katiba

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Shehmametiev Husain

Мать: Kamila

Рождение ребёнка
03.?.1912

Сын: Бахтияров Шаазам

Отец ребёнка: Bakhtiyarov Ahmedzhan

СССР д. Кадышево мордовской АССР Темниковский р-н.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтияров Хафиз

Отец ребёнка: Bakhtiyarov Ahmedzhan

Россия д. Верясы
Смерть
1966
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close