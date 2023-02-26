Бахтиярова (Bakhtiyarov) Katiba
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1966
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Shehmametiev Husain
Мать: Kamila
Рождение ребёнка
03.?.1912
Сын: Бахтияров Шаазам
Отец ребёнка: Bakhtiyarov Ahmedzhan
СССР д. Кадышево мордовской АССР Темниковский р-н.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтияров Хафиз
Отец ребёнка: Bakhtiyarov Ahmedzhan
Россия д. Верясы
Смерть
1966