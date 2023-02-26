Бахтияров Шаазам
Место рожденияСССР д. Кадышево мордовской АССР Темниковский р-н.
Дата рождения03.?.1912
Дата смерти08.?.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.?.1912
Отец: Bakhtiyarov Ahmedzhan
Мать: Бахтиярова Katiba
СССР д. Кадышево мордовской АССР Темниковский р-н.
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мушвика
Рождение ребёнка
2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мушвика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bakhtiyarov Ferid
Мать ребёнка: Мушвика
St Petersburg, Russia
Смерть
08.?.1979
St Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
St Petersburg, Russia