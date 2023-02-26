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Бахтияров Шаазам

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Место рождения

СССР д. Кадышево мордовской АССР Темниковский р-н.

Дата рождения

03.?.1912

Дата смерти

08.?.1979

Пол

Мужской

Отец

Между 1846 и 1906 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.?.1912

Отец: Bakhtiyarov Ahmedzhan

Мать: Бахтиярова Katiba

СССР д. Кадышево мордовской АССР Темниковский р-н.
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мушвика

Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мушвика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bakhtiyarov Ferid

Мать ребёнка: Мушвика

St Petersburg, Russia
Смерть
08.?.1979
St Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
St Petersburg, Russia
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