Кидалова (Мисникова) Феодосия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1841
Рождение ребёнка
01.02.1842
Отец ребёнка: Кидалов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Потанова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Кидалов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кидалов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кидалов Василий Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно