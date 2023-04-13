Кидалова (Мисникова) Феодосия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидалова (Мисникова) Феодосия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1841

Муж: Кидалов Василий Савельевич

Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Кидалов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Кидалов Василий Савельевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Потанова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Кидалов Василий Савельевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кидалов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кидалов Василий Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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