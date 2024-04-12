Икрин Иван Авдеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Икрин Авдей Андреев
Мать: Икрина Надежда Даниловна
Бракосочетание
17.01.1882
Рождение ребёнка
03.10.1882
Сын: Икрин Никандр Иванов
Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Новопашина (икрина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ударцева (икрина) Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
08.07.1892
Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Антонида Ивановна
Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
26.07.1899
Дочь: Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
22.12.1901
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Иван Иванович
Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна
Смерть
Около 1955