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Икрин Иван Авдеевич

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Икрин Авдей Андреев

Мать: Икрина Надежда Даниловна

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.01.1882

Жена: Икрина Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
03.10.1882

Сын: Икрин Никандр Иванов

Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Новопашина (икрина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ударцева (икрина) Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
08.07.1892

Сын: Икрин Антоний Иванович

Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1894

Дочь: Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Антонида Ивановна

Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
22.12.1901

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Иван Иванович

Мать ребёнка: Икрина Парасковья Федоровна

Смерть
Около 1955
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