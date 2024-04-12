Икрина (Сеченова) Парасковья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Бракосочетание
17.01.1882
Муж: Икрин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
03.10.1882
Сын: Икрин Никандр Иванов
Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Новопашина (икрина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ударцева (икрина) Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
08.07.1892
Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Антонида Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
26.07.1899
Дочь: Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
22.12.1901
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Иван Иванович
Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич
Смерть
Неизвестно