Икрина (Сеченова) Парасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Сеченова) Парасковья Федоровна

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Икрин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
03.10.1882

Сын: Икрин Никандр Иванов

Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Новопашина (икрина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ударцева (икрина) Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
08.07.1892

Сын: Икрин Антоний Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
01.01.1894

Дочь: Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Антонида Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
22.12.1901

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Иван Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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