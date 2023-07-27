Икрина (Икрина) Надежда Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Надежда Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

05.06.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Икрин Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Икрин Авдей Андреев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Икрин Семен Авдеевич

Отец ребёнка: Икрин Авдей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Авдей Андреев

Смерть
05.06.1900
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