Икрина (Икрина) Надежда Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти05.06.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Икрин Иван Авдеевич
Отец ребёнка: Икрин Авдей Андреев
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1873
Сын: Икрин Семен Авдеевич
Отец ребёнка: Икрин Авдей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Икрин Авдей Андреев
Смерть
05.06.1900