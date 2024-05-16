Ульянов Никита Кононович 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянов Никита Кононович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ульянов Конон Филиппович

Мать: Ульянова Лукерья

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Акулина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1847 ст.

Дочь: (Ульянова) Марья Никитична

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1850 ст.

Дочь: (Ульянова) Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: (Ульянова) Домна Никитична

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1853 ст.

Сын: Ульянов Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Брат близнец Тимофей
Рождение ребёнка
17.02.1853 ст.

Сын: Ульянов Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Брат близнец Тимофей
Рождение ребёнка
06.02.1854 ст.

Дочь: (Ульянова) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1855 ст.

Дочь: (Ульянова) Матрена Никитична

Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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