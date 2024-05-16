Ульянов Никита Кононович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Ульянов Конон Филиппович
Мать: Ульянова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1847 ст.
Дочь: (Ульянова) Марья Никитична
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1850 ст.
Дочь: (Ульянова) Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: (Ульянова) Домна Никитична
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1853 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна
Брат близнец Тимофей
Рождение ребёнка
17.02.1853 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна
Брат близнец Тимофей
Рождение ребёнка
06.02.1854 ст.
Дочь: (Ульянова) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1855 ст.
Дочь: (Ульянова) Матрена Никитична
Мать ребёнка: Ульянова Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно