Ульянова Лукерья 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянова Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Конон Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Ульянова) Акулина Кононовна

Отец ребёнка: Ульянов Конон Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Ульянова) Мария Кононовна

Отец ребёнка: Ульянов Конон Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ульянов Семен Кононович

Отец ребёнка: Ульянов Конон Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ульянов Александр Кононович

Отец ребёнка: Ульянов Конон Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ульянов Никита Кононович

Отец ребёнка: Ульянов Конон Филиппович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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