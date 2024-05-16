Ульянова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Ульянова) Акулина Кононовна
Отец ребёнка: Ульянов Конон Филиппович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Ульянова) Мария Кононовна
Отец ребёнка: Ульянов Конон Филиппович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Ульянов Конон Филиппович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ульянов Александр Кононович
Отец ребёнка: Ульянов Конон Филиппович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ульянов Конон Филиппович
Смерть
Неизвестно