Лобанов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1910

Дочь: Амосова Матрена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Митя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишмакова Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Евгения

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Клавдия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

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