Лобанов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1910
Дочь: Амосова Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Митя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишмакова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Николай Васильевич